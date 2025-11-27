تقرير صادم: 497 خرقاً للهدنة و347 شهيداً منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار في غزة (شاهد)

أظهر تقرير أنتجته وحدة الذكاء الاصطناعي بالجزيرة مباشر، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 497 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار في غزة منذ دخوله حيز التنفيذ، بمتوسط 11 خرقاً يومياً.

وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات أدت إلى استشهاد 347 مواطناً فلسطينياً بمتوسط 7 شهداء يومياً، إضافة إلى 889 إصابة متفاوتة، بمتوسط 19 مصاباً يومياً.

كما وثق التقرير اعتقال 35 فلسطينياً بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام في مختلف مناطق القطاع، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الخروقات يهدد بانهيار الهدنة تماماً.