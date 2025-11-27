خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل فشلا في تحقيق أهدافهما خلال حرب الـ12 يوما ضد إيران (فيديو)

قال المرشد الأعلى الإيراني إن الولايات المتحدة تكبدت خسائر كبيرة جراء حرب الـ12 يوما ضد إيران ولم تصل إلى ما تريده، على حد وصفه.

وأكد خامنئي، في خطاب متلفز اليوم الخميس في ذكرى تأسيس “الباسيج”، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، أن الولايات المتحدة وإسرائيل “فشلتا في تحقيق أهدافهما، وعادتا بيد خاوية”.

وأشار إلى أن “الكيان الصهيوني كان يخطط منذ 20 عاما لهذه الحرب، وكان يريد أن يحرك الجماهير ضد النظام، ولكنه فشل”، مضيفا أنه “حتى من كانت له خلافات مع النظام وقف إلى جانبه، وحدثت حالة من الاتحاد التي حافظت على النظام”.

وتابع قائلا “تكبدنا خسائر كبيرة جراء حرب الـ12 يوما، وهذه هي طبيعة الحرب، لكننا استطعنا الوقوف بقوة وأفشلنا أوهام الأعداء”.

خسائر أمريكية

وأوضح خامنئي أنه، على الجانب الآخر، “تكبدت الولايات المتحدة خسائر كبيرة في هذه الحرب”، هذا على الرغم من كل التجهيزات والمعدات التي استخدمتها، من طائرات وغواصات وغيرها.

وطالب خامنئي الإيرانيين “بالوقوف في وجه الأعداء”، كما فعلوا خلال الحرب الأمريكية على إيران، كما طالبهم بدعم الحكومة لأنها “تبذل جهودا حثيثة، وتحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة”، وفق وصفه.

“أكثر حكومة مكروهة في العالم”

ووصف خامنئي الكارثة في قطاع غزة بأنها “إحدى أكبر الكوارث التاريخية في منطقتنا”.

وأكد خامنئي أن “الكيان الصهيوني فشل في بلوغ أهدافه بغزة وخسر سمعته العالمية”، مضيفا أن “العالم كله يعرف أنه لولا وجود الولايات المتحدة لما تمكن هذا الكيان من القيام بهذه الكوارث”.

وشدد خامنئي على أن “أكثر شخص مكروه في العالم هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكثر حكومة مكروهة في العالم هي حكومة الكيان الصهيوني”، على حد وصفه.

وأضاف أن “هذه الكراهية العالمية انتقلت من الكيان الصهيوني إلى الولايات المتحدة”، وذلك بسبب تدخلها في المنطقة وغيرها من المناطق في العالم.

استمرار الحرب في أوكرانيا

وفي هذا السياق، أشار خامنئي إلى أن الحرب في أوكرانيا متواصلة على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقفها في 3 أيام فقط.

وأشار إلى أن أوكرانيا تتحمل أعباء هذه الحرب منذ سنوات على الرغم من أن “الولايات المتحدة هي من دفعتها لدخول الحرب”.

وأكد أن الولايات المتحدة تدخل الحروب في كل مكان، بما في ذلك أمريكا اللاتينية للسيطرة على النفط والمعادن المهمة.

يذكر أن ترامب قال مرارا إن الضربات الأمريكية دمرت البرنامج النووي الإيراني، لكن المدى الكامل للأضرار في المنشآت النووية الإيرانية لا يزال غير معروف.

ورفض خامنئي في وقت سابق تصريحات ترامب بشأن تدمير البرنامج النووي الإيراني، وقال له “عش هذا الوهم”.