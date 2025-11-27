سلطات إنفاذ القانون تكشف هوية منفذ عملية إطلاق النار قرب البيت الأبيض (فيديو)

كشفت شبكة سي بي إس نيوز، نقلاً عن مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، أن المشتبه به في حادثة إطلاق النار في واشنطن هو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عامًا.

كان رئيس شرطة واشنطن قال في وقت سابق أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مسلحا واحدا هاجم أفراد الحرس الوطني وهو رهن الاعتقال، فيما لم تتضح حتى الآن دوافع الحادث.

وأعلنت السلطات الأمريكية الأربعاء، عن إصابة فردين من الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية بعد تعرضهما لإطلاق نار في محيط البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

وذكرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم قد أعلنت في منشور على منصة “إكس” أن عنصرين من الحرس الوطني تعرضا لإطلاق نار في العاصمة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، كاش باتيل، وعمدة واشنطن موريل باوزر، في مؤتمر صحفي، أن عنصري الحرس الوطني اللذين تعرضا لإطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن في حالة حرجة لكنهما لم يفارقا الحياة، خلافا لما صرح به حاكم ولاية ويست فيرجينيا باتريك موريسي في البداية.

وقال باتيل: “أرجو أن تصلوا لهذين المحاربين الشجاعين اللذين هما في حالة حرجة ولعائلاتهما”.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أُبلغ بالواقعة فور وقوعها، بينما كان في فلوريدا قبيل عطلة عيد الشكر.

وتوعد الرئيس الجمهوري، مطلق النار بالمحاسبة وقال في منشور على منصّة تروث سوشال “من أطلق النار على عنصري الحرس الوطني، وقد نُقلا إلى مستشفيين مختلفين وهما في حالة حرجة، مصاب هو أيضا بجروح خطيرة، لكنه سيدفع ثمنا باهظا جدا، أيا يكن”.