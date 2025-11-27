سلطات الهجرة تعتقل قريبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت

قال مسؤولون أمريكيون الأربعاء إن سلطات الهجرة تحتجز برونا كارولاين فيريرا، وهي والدة ابن شقيق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.

وأوضح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن المواطنة البرازيلية اعتقلت دون كشف تفاصيل ملابسات العملية، فيما أفادت تقارير صحفية بأنها تخضع للاحتجاز في مدينة ريفير بولاية ماساتشوستس، قرب بوسطن.

وذكرت الوزارة أن فيريرا دخلت الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية ولم تغادر، بينما أكدت صفحة على موقع جمع التبرعات GoFundMe – أنشأتها شقيقتها – أنها تتمتع بوضع قانوني بموجب برنامج الإجراء المؤَجَل للقادمين في مرحلة الطفولة (DACA).

مداهمات واسعة في عهد ترامب

وتأتي الواقعة في إطار انتشار ضباط الهجرة، بأوامر مباشرة من الرئيس ترامب، في المدن الكبرى سعيا لتحقيق مستويات قياسية في عمليات الترحيل، بما يشمل مقيمين منذ سنوات طويلة ممن لا يملكون سجلا جنائيا. وتشير بيانات حكومية إلى أن أكثر من ثلثي المعتقلين من أصل نحو 53 ألف شخص حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، لم تصدر بحقهم أي إدانات جنائية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن فيريرا سبق أن اعتقلت بتهمة الاعتداء بالضرب، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.

وكشف مصدر مطلع أن ابن شقيق ليفيت يعيش منذ ولادته مع شقيقها مايكل ليفيت في ولاية نيو هامبشير، ولم يقم مع والدته في أي وقت سابق.