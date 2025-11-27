شاهد: مستوطنون يحرقون مسجدا في سلفيت شمالي الضفة ويخطّون شعارات عنصرية

أضرم مستوطنون إسرائيليون، الخميس، النار في مسجد الفلاح ببلدة بديا غرب محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران منزل قريب، قبل أن يفرّوا من المكان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن المستوطنين اقتحموا محيط المسجد في منطقة أبو زعين وأشعلوا النار في أجزاء منه، ما ألحق أضرارا بمرافقه، بينها قسم الوضوء والسجاد، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق.

ويأتي الاعتداء في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية منذ أكثر من عامين، شمل عمليات اقتحام واعتقال واغتيال، بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب بيانات فلسطينية رسمية، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد أكثر من 1083 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال ما يزيد على 20 ألفا و500 شخص، إضافة إلى تدمير واقتلاع 48 ألفا و728 شجرة، بينها أكثر من 37 ألف شجرة زيتون.