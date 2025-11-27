غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بالتزامن مع ذكرى وقف إطلاق النار (شاهد)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، غارات جوية على جبال بلدات المحمودية وسجد والجرمق في قضاء جزين جنوبي لبنان، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو شن سلسلة غارات جوية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية ومنصات إطلاق جنوب نهر الليطاني في لبنان.

وبوتيرة يومية تنتهك إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع “حزب الله” منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الذي كان يفترض أن ينهي عدوانها على لبنان.

وخرقت إسرائيل الاتفاق ما لا يقل عن 10 آلاف مرة، بحسب قوة الأمم المتحدة بجنوب لبنان (اليونيفيل) قبل أيام، ما أدى إلى استشهاد 331 شخصا وإصابة 945 آخرين، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل شن عدوان على لبنان، تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وخلّف أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.