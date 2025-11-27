غزة.. استئناف البحث عن جثث أسرى إسرائيليين في حي الزيتون (فيديو)

استأنفت فرق الإنقاذ الفلسطينية، الخميس، عمليات البحث في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة عن ما تبقى من جثث أسرى إسرائيليين تحت الأنقاض.

وبثت الجزيرة مباشر مشاهد لعملية البحث في ظل دمار واسع خلفته الغارات الإسرائيلية، حيث تواصل الطواقم العمل وسط صعوبات كبيرة ونقص في المعدات اللازمة لرفع الركام.

وفي مقابل رفات كل أسير تفرج إسرائيل عن جثامين 15 فلسطينيا قتلتهم خلال حرب الإبادة على غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مفاوضات المرحلة الثانية

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلمها كل جثث الأسرى.

وفي المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.