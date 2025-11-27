ليضمن الحصول على معاشها التقاعدي.. إيطالي ينتحل هوية والدته المتوفاة وتجديد البطاقة يكشفه (شاهد)

انتحل ممرض إيطالي عاطل عن العمل شخصية والدته المتوفاة بعد أن قام بتحنيط جسدها ليحصل على معاشها التقاعدي.

واكتشفت واقعة الانتحال أثناء توجه الممرض إلى مكتب السجل المدني لتجديد بطاقتها الشخصية، ليفتضح أمره وتكتشف السلطات واقعة الاحتيال.

وكان الرجل البالغ من العمر 56 عامًا قد توجه إلى بلدية بورجو فيرجيليو الإيطالية، وتنكر ليشبه والدته تمامًا مرتديًا نظارة وتنورة طويلة، والحلي الذي كانت ترتديه، لكن الموظفة لاحظت سماكة عنقه ومظهر بشرته ويديه، إضافة إلى نبرة صوته المتغيرة، وفق ما صرحت به السلطات المحلية، مما دفع الموظفة إلى استدعاء الشرطة التي اقتحمت منزل الممرض العاطل، وعثروا على جثة والدته محنطة.

وأوضح المسؤولون أن سبب التنكر كان واضحًا، وهو الاستفادة المالية من معاش والدته، إذ استمر في تلقي معاش والدته السنوي البالغ 53 ألف يورو، إضافة إلى استغلال ممتلكاتها العقارية التي تشمل ثلاثة منازل.