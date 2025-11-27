هجوم بمسيرة على حقل للغاز بكردستان العراق (فيديو)

استهدفت طائرة مسيّرة حقل كورمور للغاز المستثمر من الإمارات في كردستان العراق مساء الأربعاء، ما تسبب بـ”انقطاع إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء”، وفق ما أعلنت السلطات في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي.

وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في كردستان: توقف ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء بعد هجوم بطائرة مسيّرة على حقل كورمور pic.twitter.com/h4ApTWeg4K — شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) November 26, 2025

وقالت وزارتا الموارد الطبيعية والكهرباء في بيان ” تعرّضت منشأة حقل كورمور لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء”.

وأكّدتا العمل “بالتعاون مع شركة دانة غاز” الإماراتية “على خط المتابعة والتحقيق في ملابسات الحادثة واستعادة الوضع الطبيعي”.

ويوفر الإمداد المستمر بالغاز من حقل كورمور لمحطات الطاقة في كردستان العراق أكثر من 75% من قدرة توليد الكهرباء في الإقليم، بحسب الشركة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس بأن المسيّرة “استهدفت خزانات الغاز”، ما أدّى إلى “انفجار كبير ثمّ حريق كبير”.وأشار إلى أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت هناك خسائر بشرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجمات، فيما تعهّدت بغداد التحقيق لجلاء الملابسات.

ويقع حقل كورمور للغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية، في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان العراق.