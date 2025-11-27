وزير الخارجية المصري يدعو لفتح جميع المعابر التي تربط إسرائيل بقطاع غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، على الأهمية البالغة للبدء الفوري في تنفيذ مشروعات التعافي المبكر وإعادة تأسيس البنية التحتية في قطاع غزة وتوفير المأوى الملائم لسكان القطاع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده عبد العاطي، مع المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة فتح جميع المعابر التي تربط إسرائيل بقطاع غزة من أجل ضمان وصول المساعدات من دون عوائق.

وأضاف أن المفوضة الأوروبية ستزور غدا محافظة شمال للاطلاع الأوضاع على الأرض في معبر رفح من الجانب المصري. وأكد أن معبر رفح يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري، متابعًا: “لكن للأسف لا يزال مغلقا من الجانب الآخر بسبب التعنت الإسرائيلي”.

من جانبها أكدت المفوضة الأوربية للمساواة وإدارة الأزمات أنه يجب إيصال كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة، والحاجة إلى التأكد من بدء عملية التعافي وإعادة الإعمار في غزة بعد الحرب.

ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة 90% من البنية التحتية المدنية بالقطاع، وفق الأمم المتحدة، فضلا عن انهيار جل المؤسسات الخدمية وتوقفها عن العمل بسبب هجمات تل أبيب والحصار المطبق.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات سنتين من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وأوقف اتفاق وقف النار إبادة إسرائيلية بقطاع غزة بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت نحو 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.