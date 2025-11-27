وزير الدفاع الإسرائيلي خلال نقاش أمني سري: قوى في سوريا تفكر في غزو مستوطنات الجولان

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع يسرائيل أكد أن إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا.

وقالت هيئة البث إن كاتس أشار في نقاش سري للجنة الخارجية والأمن أمس الأربعاء إلى وجود قوى في سوريا تفكر في غزو تجمعات سكانية بمرتفعات الجولان.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أنه إذا تكررت الهجمات على جبل الدروز فهناك خطة جاهزة للتدخل بما فيها إمكانية إغلاق الحدود.

زيارة نتنياهو

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري زيارة مفاجئة للمنطقة العازلة على الحدود السورية، مبررا ذلك بأنها للتأكد من “جاهزية إسرائيل لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول عبر حدودها مع سوريا”.

وأدانت دمشق زيارة نتنياهو ووزيري الدفاع والخارجية للجانب السوري من خط فضّ الاشتباك، ووصفتها بأنها “غير شرعية” وأنها محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن.

وجاءت الزيارة في المناطق التي احتلتها القوات الإسرائيلية العام الماضي خلف الحدود المرسومة بين البلدين بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك الموقّعة بينهما عام 1974.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي أن جيش الاحتلال سيواصل تمركزه في جبل الشيخ في سوريا والمنطقة العازلة، مشددا على أن “مهمة الجيش هي حماية سكان الجولان والجليل ومواصلة الدفاع عن الطائفة الدرزية في سوريا”.

انتهاكات متكررة

وتوغل جيش الاحتلال مرارا داخل سوريا منذ انهيار نظام الأسد، وشنّ غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الثاني 2024 ووسعت رقعة احتلالها لتشمل المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، كما دمرت آليات ومعدات وذخائر للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية.