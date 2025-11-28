الأخبار|إسرائيل

إصابة فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي في القدس (فيديو)

Published On 28/11/2025
آخر تحديث: 04:32 AM (توقيت مكة)

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن جنديا إسرائيليا أطلق النار على فلسطيني دخل بشكل غير شرعي إلى مدينة القدس مساء يوم الخميس.

وزعمت القناة أن الفلسطيني كان هاربا من قوة لحرس الحدود في شارع الأنفاق المؤدي إلى القدس.

وأظهرت صور متداولة ازدحاما مروريا عند النفق بسبب إغلاق قوات الأمن الإسرائيلية لمحيط المكان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن “قوة من حرس الحدود كانت تنفّذ نشاطا على شارع 60 قرب حاجز الأنفاق العسكري (جنوبي القدس) لضبط مقيمين غير قانونيين، وخلاله جرى اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين”.

وزعمت أن “جنديا من الجيش، كان خارج الخدمة ويستقل حافلة عمومية تمر في المكان، لاحظ ما يجري واعتقد على ما يبدو أن الحادث أمني، فترجّل من الحافلة وفتح النار باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة أحدهم”.

وأشارت الشرطة، إلى أنه “لم تقع إصابات في صفوف قواتها”، على حد تعبيرها.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل إضافية حول حالة المصاب أو اسمه، لكن هيئة البث الرسمية ذكرت أن الفلسطيني المصاب يبلغ من العمر 45 عاما وحالته الصحية خطيرة.

ويأتي الحادث، بعد نحو ساعتين من إعدام الجيش الإسرائيلي، بدم بارد شابين فلسطينيين رغم استسلامهما في مدينة جنين.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع إسرائيلية

