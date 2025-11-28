اشتباكات بيت جن السورية.. 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال وإصابة 6 عسكريين إسرائيليين (شاهد)

شهدت بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي، اليوم الجمعة، تصعيدا عسكريا واسعا عقب سلسلة من الغارات والقصف الجوي الإسرائيلي، تزامنا مع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والأهالي.

وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي واصل تنفيذ غاراته على البلدة، مستهدفا منازل المدنيين ومحيط الطرق الحيوية، ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين، فيما لا يزال عدد من المدنيين عالقين تحت الأنقاض.

وأكدت القناة أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية تحلق بكثافة فوق البلدة ومحيطها، خاصة على الطريق الواصل بين بيت جن ومزرعة بيت جن، وسط حالة من الذعر بين السكان.

من جهته، أفاد الدفاع المدني السوري بأن فرق الطوارئ التابعة له، بما فيها فرق الإسعاف والإنقاذ، لا تزال متمركزة في مزرعة بيت جن، دون أن تتمكن من دخول البلدة بسبب استمرار خطورة الأوضاع الميدانية.

وأوضح الدفاع المدني أن منع الفرق من الوصول يأتي نتيجة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف أي حركة على مداخل البلدة، ما يعرقل عمليات إسعاف المصابين ويمنع تأمين المكان وتنفيذ عمليات المسح اللازمة، وسط مخاوف من وجود مخلفات حرب قد تهدد حياة السكان في المنطقة.

وأكدت الفرق الإنسانية أن استمرار القصف والتحليق الإسرائيلي يشكل تهديدا مباشرا للمدنيين، ويحول دون تقديم الاستجابة الطارئة للمحتاجين داخل البلدة.

حتى الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة 28 تشرين الثاني، ما تزال فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري، التي تضم فرق الإسعاف والإنقاذ، في مزرعة بيت جن ولم تتمكن من دخول بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي لإسعاف المصابين وتأمين المكان والقيام بعمليات المسح خشية وجود مخلفات حرب خطيرة… — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 28, 2025

رواية الجيش الإسرائيلي

ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت جن جنوب سوريا لتنفيذ “عملية اعتقال”، موضحة أن القوة المتوغلة تعرضت لإطلاق نار كثيف، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت قرابة ساعتين، قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى أطراف البلدة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن 5 جنود إسرائيليين أصيبوا خلال الاشتباكات، بينهم ضابطان، بينما أعلن الجيش لاحقا أن العدد ارتفع إلى 6 جنود، بينهم 3 في حالة خطرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن العملية نُفذت بوساطة قوات من لواء الاحتياط التابع للفرقة 210، بهدف اعتقال مطلوبين من “الجماعة الإسلامية” في البلدة، زاعما أن المشتبه بهم “شاركوا في تطوير مخططات لتنفيذ عمليات ضد مواطنين إسرائيليين، وزرع عبوات ناسفة، وإطلاق صاروخ سابقا”.

وأكدت الرواية العسكرية أن المسلحين أطلقوا النار على القوة المقتحمة، قبل أن يقدم الجيش إسنادا جويا للقوات، بما في ذلك استخدام المدفعية والطائرات المسيّرة.

وأضاف الجيش أنه تم اعتقال المطلوبين جميعهم، والقضاء على عدد من المسلحين خلال العملية.

ومن جانبها أعلنت الإذاعة الإسرائيلية انتهاء العملية في بلدة بيت جن، مؤكدة إصابة 6 جنود إسرائيليين ومقتل عدد من المسلحين خلال الاشتباكات، في حين تستمر الغارات والتحليق الجوي الإسرائيلي فوق المنطقة، وسط مخاوف من توسع رقعة المواجهات.