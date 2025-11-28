الأمم المتحدة تعلّق على إعدام إسرائيل لشابين أعزلين في الضفة الغربية (فيديو)

عبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن فزعه لمقتل شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وقال إن الحادث “يصل فيما يبدو إلى مستوى الإعدام دون محاكمة”.

وذكر المتحدث باسم المكتب جيريمي لورانس في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف “هالنا القتل الصارخ الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية أمس لرجلين فلسطينيين في جنين بالضفة الغربية المحتلة في عملية إعدام أخرى على ما يبدو خارج نطاق القانون”.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام فلسطينية أن الرجلين اللذين استشهدا أمس الخميس بديا مستسلمين وغير مسلحين خلال مداهمة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إلى إجراء تحقيق “معمّق” فيما وصفته بـ”إعدام بإجراءات موجزة” نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشابين الفلسطينيَين في الضفة الغربية المحتلة، أثناء استسلامهما.

لحظة إعـ ـدام الاحـتـلال شابين أعزلين في #جنين بعد استسلامهما (فيديو)#الجزيرة_مباشر https://t.co/KrDuSvcjzi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2025

وأعدمت قوات إسرائيلية الشابين المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عاما) ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عاما) في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجزت جثمانيهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على الشابين الأعزلين في مدينة جنين.

وأظهر مقطع “الفيديو”، الشابّين، وقد استسلما قبل أن يأمرهما عناصر الجيش بالعودة من حيث خرجا ويقتلهما فورا ويدمّر المكان فوق جثتيهما بوساطة جرافة.

وتأتي جريمة قتل الشابين وسط عدوان إسرائيلي واسع بدأه جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، في محافظتي جنين وطوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.