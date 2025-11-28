الاحتلال يطلق قنابل إنارة ويستهدف الصيادين والنازحين في خان يونس (فيديو)

أفاد مراسل “الجزيرة مباشر” بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت قنابل إنارة في بحر مدينة خانيونس فجر يوم الجمعة.

وأضاف المراسل أن إطلاق قنابل الإنارة تزامن مع إطلاق نار كثيف تجاه الصيادين وخيام النازحين على شاطئ البحر.

كما أفاد المراسل بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة عنيفة استهدفت منازل المواطنين شرقي مدينة غزة، فيما لم ترد أنباء بعد عن سقوط شهداء أو مصابين.

انتهاكات متكررة

كان تقرير أنتجته وحدة الذكاء الاصطناعي بالجزيرة مباشر، أظهر أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 497 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار في غزة منذ دخوله حيز التنفيذ، بمتوسط 11 خرقاً يومياً.

وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات أدت إلى استشهاد 347 مواطناً فلسطينياً بمتوسط 7 شهداء يومياً، إضافة إلى 889 إصابة متفاوتة، بمتوسط 19 مصاباً يومياً.

كما وثق التقرير اعتقال 35 فلسطينياً بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام في مختلف مناطق القطاع، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الخروقات يهدد بانهيار الهدنة تماماً.