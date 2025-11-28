الشرع يدعو السوريين للاحتفال بـ”معركة ردع العدوان” (فيديو)

دعا الرئيس السوري أحمد الشرع السوريين للنزول إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم بمناسبة انطلاق “معركة ردع العدوان” و”إظهار اللحمة والوحدة الوطنية”.

وقال الشرع يوم الخميس بحسب مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية نقلا عن الرئاسة السورية ” أيها الشعب السوري العظيم أبارك لكم اليوم ذكرى بدء معركة تحرير سوريا بأكملها معركة ردع العدوان التي عملت على إسقاط النظام المجرم بكامل أركانه”.

وتابع الرئيس السوري “أدعو في هذه المناسبة العظيمة كامل أطياف الشعب السوري بكل فئاته ومكوناته للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم بهذه المعركة العظيمة وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية وسلامة التراب السوري”.

الرئيس الشرع يهنيء الشعب السوري بذكرى انطلاق معركة ردع العدوان .. pic.twitter.com/SOmiNHsRPD — موسى العمر (@MousaAlomar) November 27, 2025

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للناشطين وغالبية السورين بدعوات للخروج بمظاهرات بعد ظهر اليوم الجمعة في أغلب المدن السورية وتم تحديد مواقع التجمعات في المدن الرئيسية ومنها العاصمة دمشق.

🚨دعوة من الرئيس السوري أحمد الشرع لكافة أطياف الشعب السوري للنزول للساحات والعبير عن فرحتهم بمعركة ردع العدوان 🇸🇾 pic.twitter.com/xvDjacNxX9 — Ramiz Almoazen (@RamizAlmoazen) November 28, 2025

ونقل ناشطون أن الدعوة العامة للخروج في مظاهرات في كافة المحافظات السورية تأكيدا على وحدة الأرض والشعب ورفض مساعي التقسيم التي تسعى لها الميليشيات الانفصالية في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وصادف يوم أمس الخميس الذكرى الأولى لانطلاق “معركة ردع العدوان” التي تمت من خلالها السيطرة على مدن الشمال السوري وصولا إلى العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون أول الماضي وهروب الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.