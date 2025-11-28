بعد شهرين من الإغلاق.. إسرائيل تقرر إعادة فتح معبر الكرامة أمام البضائع مع الأردن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه سيتم إعادة فتح معبر الكرامة (اللنبي) الرابط بين الأردن والضفة الغربية المحتلة أمام إدخال البضائع، وذلك بعد نحو شهرين من إغلاقه إثر عملية أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أوصى المستوى الأمني بإعادة تشغيل المعبر خلال الأيام المقبلة، وربما بدءا من الأحد، مع التركيز على إدخال الشحنات التي لا تتطلب الدخول إلى موقع التفتيش الجمركي، وسط تشديد الإجراءات الأمنية.

وقال مكتب نتنياهو إن القرار جاء “بعد تلقي التوصيات الأمنية، مع التأكيد على الحفاظ على مستوى مناسب من الأمن”.

وأشار إلى أن محطة الشحن في المعبر كانت قد شهدت هجومين خلال العامين الماضيين، أسفرا في المجمل عن مقتل 5 إسرائيليين، أحدهما وقع في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعد معبر الكرامة المعبر البري الوحيد للفلسطينيين إلى الخارج عبر الأردن، فيما تسيطر سلطات الاحتلال على حركة البضائع والأفراد فيه بشكل كامل.