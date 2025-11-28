بوتين يعلن أن قواته تحاصر مدينة بوكروفسك المهمة في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تحاصر مدينة بوكروفسك في أوكرانيا وباتت تسيطر على 70% منها، لكن القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي قال إن كييف تدافع بقوة عن المدينة، مع احتدام القتال في وسطها.

وتسعى موسكو منذ منتصف 2024 للسيطرة تماما على بوكروفسك، وذلك في إطار سعيها لفرض سيطرة كاملة على منطقة دونباس الصناعية.

ولم تشن القوات الروسية هجوما مباشرا على المدينة، التي كان يقطنها أكثر من 60 ألف شخص وتعد مركزا لوجستيا مهما للجيش الأوكراني، لكنها لجأت إلى أسلوب المناورة بهدف تطويقها، إذ بدأت التسلل إليها من خلال مجموعات هجومية صغيرة ثم بمجموعات أكبر.

وتقول موسكو إن السيطرة على بوكروفسك، التي تصفها وسائل إعلام روسية بأنها “بوابة دونيتسك”، سيتيح لها التقدم شمالا نحو أكبر مدينتين متبقيتين تحت سيطرة أوكرانيا في منطقة دونيتسك وهما، كراماتورسك وسلوفيانسك.

خطة أمريكية لوقف الحرب

يأتي الضغط الروسي على المدينة في خضم سعي الولايات المتحدة للتوسط في خطة محتملة لإرساء السلام من أجل إنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما تحرص موسكو على إظهار التفوق في ساحة المعركة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن وحداتها الهجومية تتقدم في وسط بوكروفسك وشمالها، وأن قواتها تحرز تقدما في شرق مدينة ميرنوهراد وغربها وجنوبها.

لكن سيرسكي، القائد العام للجيش الأوكراني، قال على منصات التواصل الاجتماعي إن القوات الأوكرانية تصدت لمحاولات القوات الروسية لشن هجمات جديدة على بوكروفسك وميرنوهراد.

“بوتين لا ينوي تقديم تنازلات”

وفي السياق، نقلت صحيفة “تليغراف” البريطانية، اليوم الخميس، عن ديمتري ألبيروفيتش، مدير مركز للأبحاث السياسية في واشنطن، قوله إنه “من الواضح أن بوتين ليس لديه أي نية لتقديم تنازلات. إذ يعتقد أن خط المواجهة الأوكراني على وشك الانهيار وأن القوات المسلحة الأوكرانية على وشك فقدان فعاليتها القتالية”.

وأكد بوتين، في تصريحات في ختام زيارته إلى بيشكيك عاصمة قيرغيزستان، أنه “إذا غادرت القوات الأوكرانية الأراضي التي تسيطر عليها، فسوف نوقف العمليات القتالية. وإذا لم يفعلوا، فسنحقق ذلك بالوسائل العسكرية”.

وأضاف أن “البعض يطالب بمواصلة القتال حتى يموت آخر أوكراني، وروسيا مستعدة لذلك”.

وأعرب بوتين عن استعداده لتوثيق عدم قيام روسيا بشن هجوم على أوروبا كتابيا في إطار المفاوضات الدبلوماسية، وقال إنها “كذبة” و”محض هراء” أن يزعم أحد أن روسيا تعتزم غزو أوروبا.

وأضاف “يبدو ذلك سخيفا بالنسبة لنا. الحقيقة هي أننا لا ننوي مطلقا القيام بذلك، لكن إذا كانوا يرغبون في سماعها منا، حسنا، سنوثقها. بلا شك”.