ترامب يلغي الأوامر التنفيذية والوثائق المُوقعة بالقلم الآلي في عهد بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء جميع الأوامر التنفيذية والوثائق الرئاسية التي وقعها الرئيس السابق جو بايدن باستخدام نظام التوقيع الآلي “القلم الآلي”، مشيرا إلى أن نحو 92% من هذه الوثائق تمت بهذه الطريقة، واصفا إياها بأنها “عديمة الأثر” لأنها لم يوقعها بايدن شخصيا.

وقال ترامب على منصة تروث سوشيال إن أي استخدام للقلم الآلي دون موافقة محدَّدة من الرئيس هو غير قانوني، متهما مَن وصفهم بـ”اليساريين المتطرفين” بأنهم أحاطوا ببايدن في المكتب البيضاوي، وسحبوا منه سلطاته.

وأكد أن أي وثيقة وقعها بايدن عبر القلم الآلي ستُلغى، ومنها جميع الأوامر التنفيذية وكل ما تم توقيعه بهذه الطريقة.

وأضاف ترامب أن الرئيس السابق لم يكن مشاركا في عملية التوقيع الآلي، محذرا أنه إذا ادعى العكس فسيواجه تهمة الحنث باليمين.

وشدَّد على أن هذا الإجراء يأتي لتصحيح ما وصفها بالممارسات غير القانونية أثناء إدارة بايدن، مؤكدا أن العملية القانونية والإدارية تقتضي توخي الدقة في اعتماد الوثائق الرئاسية.

ويأتي إعلان ترامب في إطار التوترات المستمرة بشأن صلاحيات الرئيس والعمليات الإدارية للرؤساء السابقين، وهو ما يفتح الباب أمام جدل سياسي واسع في الأوساط الأمريكية بشأن صلاحية القرارات التنفيذية والممارسات القانونية أثناء إدارة بايدن.