سوريا.. أول رد رسمي عقب العدوان الإسرائيلي على “بيت جن”

أدانت الحكومة السورية بأشد العبارات، الاعتداء الذي نفذته دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال توغلها داخل أراضي بلدة “بيت جن” في ريف دمشق، فجر الجمعة.

وأكدت دمشق أن الدورية اعتدت على المدنيين وممتلكاتهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مباشرة بعد تصدي الأهالي لها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، إن استهداف قوات الاحتلال للبلدة عقب “فشل توغلها بالقصف العشوائي والمتعمد يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن استشهاد أكثر من 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وتسبب بحركة نزوح واسعة نتيجة استمرار القصف على منازل المدنيين.

وزارة الخارجية والمغتربين تدين بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق.#وزارة_الخارجية_السورية#بيت_جن pic.twitter.com/cFSZ7ENknJ — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) November 28, 2025

“فرض واقع عدواني بالقوة”

وجددت سوريا تحميلها سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا “العدوان وما نتج عنه من ضحايا ودمار”، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويأتي ضمن سياسة منهجية لزعزعة الأوضاع وفرض واقع عدواني بالقوة.

كما طالبت دمشق مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بالتحرك العاجل “لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة ووحدة الأراضي السورية”.

وأكد البيان أن سوريا “ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكافة الوسائل القانونية، وأن هذه الجرائم لن تزيدها إلا تمسكاً بحقوقها وسيادتها ورفضاً لكل أشكال الاحتلال والعدوان”.

وزير الخارجية:

نتقدم بالعزاء لأسر الشهداء ونرجو الشفاء العاجل للجرحى. إن دماء الأبرياء في بيت جن ستزيد من تمسكنا بحقوقنا كاملة. #أسعد_الشيباني #بيت_جن #سوريا pic.twitter.com/HHjFNlFDfz — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) November 28, 2025

“تهديد للسلم والأمن الإقليمي”

وبدوره، أدان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، العدوان الإسرائيلي، مشددا على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي، ويستدعي موقفاً دولياً حازماً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وفي سلسلة تدوينات على منصة “إكس”، وصف الوزير الهجوم بأنه “عدوان غادر يستهدف المدنيين الآمنين”، مؤكدًا أن ما حدث في بيت جن يشكل “جريمة متكاملة الأركان بحق الشعب السوري”.

وأوضح أن سوريا “تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أراضيها وشعبها بكافة الوسائل المشروعة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، عدواناً على بلدة بيت جن بريف دمشق، أدى إلى استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات، وفي المقابل تصدى أهالي البلدة لقوات الاحتلال التي قامت بإطلاق نار كثيف وقصفت بالمدفعية مناطق متفرقة، وتزامن ذلك مع تحليق طيران الاحتلال بشكل واسع فوق البلدة، بينما شهدت البلدة حركة نزوح واسعة للأهالي نحو البلدات المجاورة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن 5 جنود إسرائيليين أصيبوا خلال الاشتباكات، بينهم ضابطان، بينما أعلن الجيش لاحقا أن العدد ارتفع إلى 6 جنود، بينهم 3 في حالة خطرة.