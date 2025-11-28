سوريا.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدنيين في ريف القنيطرة

أفادت وسائل إعلام سورية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مجموعة من المدنيين من أبناء قرية الحميدية بريف القنيطرة، أثناء عودتهم من بلدة خان أرنبة، وذلك بعد مشاركتهم في فعالية شعبية لتأكيد وحدة البلاد، ورفض جرائم الاحتلال.

ووفقا للإخبارية السورية، قامت قوات الاحتلال باعتراض المدنيين ومنعهم من دخول البلدة لمدة تقارب نصف الساعة، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

اشتباك مسلح

وكانت دورية إسرائيلية توغلت داخل بلدة “بيت جن” بريف دمشق جنوبي سوريا، فجر الجمعة، ما أدى إلى وقوع اشتباك مسلح مع الأهالي.

وألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية بجانب القصف المدفعي على البلدة أضرارا جسيمة، ما أدى لاستشهاد 13 شخصا وإصابة 24 آخرين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن 5 جنود إسرائيليين أصيبوا خلال الاشتباكات، بينهم ضابطان، بينما أعلن الجيش لاحقا أن العدد ارتفع إلى 6 جنود، بينهم 3 في حالة خطرة.

وتقع بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ وعلى بعد حوالي 10 كيلو مترات فقط من الحدود الفاصلة مع الجولان المحتل وإسرائيل.