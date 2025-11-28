شاهد: نزوح أهالي من بلدة “بيت جن” بريفي دمشق بعد العدوان الإسرائيلي

شهدت بلدة “بيت جن” بريف دمشق صباح اليوم الجمعة، حركة نزوح كبيرة للأهالي باتجاه القرى المجاورة، بعد قصف إسرائيلي على البلدة، ادعى جيش الاحتلال، أنه نفذه لاعتقال مطلوبين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن عددا من المواطنين استشهدوا في بلدة بيت جن بريف دمشق، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة بيت جن بقصف مدفعي عند الساعة الثالثة وأربعين دقيقة فجراً، كما توغلت قوة عسكرية تابعة له داخل البلدة، وقامت باعتقال ثلاثة أشخاص قبل أن تنسحب.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن أهالي البلدة تصدوا لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة التي قامت بإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوة المتوغلة والأهالي.

وأضافت “تزامناً مع الاشتباكات، حلق طيران الاحتلال الإسرائيلي بشكل واسع فوق البلدة، وقامت الطائرات الحربية بإطلاق بالونات حرارية في سماء المنطقة عقب الاشتباكات، كما تشهد البلدة حركة نزوح إلى البلدات المجاورة”.

نزوح أهالٍ من بيت جن بريف دمشق إلى مناطق أكثر أمناً بعد الاعتداء الإسرائيلي بالقصف على البلدة#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/zoTTxpSHyL — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) November 28, 2025

إصابات وسط جنود الاحتلال

من جانه أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إصابة 6 عسكريين بينهم 3 حالتهم خطرة خلال اشتباكات بيت جن السورية.

وذكر في منشور عبر منصة “إكس” أن قوات من لواء الاحتياط بقيادة الفرقة 210 خرجت لاعتقال مطلوبين من “الجماعة الإسلامية” في بيت جن جنوب سوريا وتعرضت لإطلاق نار.

وقال إن العملية انتهت، بإصابة ضابطين وجندي احتياط بجروح خطرة، وأصيب جندي احتياط آخر بجروح متوسطة، كما أصيب ضابط وجندي احتياط بجروح طفيفة.

يأتي ذلك فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن جيش الاحتلال استخدم المدفعية ومسيّرات خلال المواجهات قبل أن ينسحب إلى أطراف البلدة بعد ساعتين من الاشتباكات.