سوريا.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على ريف دمشق

سقط عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف نفّذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق، بحسب ما أفادت قناة الإخبارية السورية.

مراسل الإخبارية: 📌 شهداء وجرحى جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق 📌 القصف جاء عقب محاصرة دورية عسكرية تابعة للاحتلال أثناء توغلها في البلدة واندلاع اشتباك مع الأهالي قبل انسحابها 📌 استمرار تحليق طيران الاحتلال الإسرائيلي بكثافة في أجواء البلدة… pic.twitter.com/PAso7okjfu — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) November 28, 2025

وذكرت القناة أن القصف الإسرائيلي جاء عقب محاصرة دورية عسكرية تابعة للاحتلال أثناء توغلها في البلدة واندلاع اشتباك بينها وبين الأهالي قبل انسحابها.

وأضافت أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل التحليق بكثافة في أجواء المنطقة، ويشن غارات متتالية تستهدف المدنيين في بلدة بيت جن بريف دمشق.