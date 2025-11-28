الأخبار|إسرائيل

سوريا.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على ريف دمشق

قوات إسرائيلية في سوريا
قوات إسرائيلية في سوريا (منصات التواصل)
Published On 28/11/2025

حفظ

سقط عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف نفّذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق، بحسب ما أفادت قناة الإخبارية السورية.

وذكرت القناة أن القصف الإسرائيلي جاء عقب محاصرة دورية عسكرية تابعة للاحتلال أثناء توغلها في البلدة واندلاع اشتباك بينها وبين الأهالي قبل انسحابها.

وأضافت أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل التحليق بكثافة في أجواء المنطقة، ويشن غارات متتالية تستهدف المدنيين في بلدة بيت جن بريف دمشق.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان