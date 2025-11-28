لبنان.. إعلان حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية بعد عام من اتفاق وقف إطلاق النار

نشرت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية منذ توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية، وذلك عن الفترة الممتدة بين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 و27 نوفمبر 2025.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات أسفرت عن استشهاد 335 شخصاً وإصابة 973 آخرين بجروح متفاوتة، ليصل إجمالي الضحايا إلى 1308 أشخاص.

#طوارئ_الصحة: 335 #شهيدا و973 #جريحًا منذ توقيع #اتفاقية_وقف_الأعمال_العدائية

أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة تظهر عدد الشهداء والجرحى بسبب الاعتداءات الإسرائيلية منذ التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية

وفي نوفمبر 2024 وقعت تل أبيب و”حزب الله” برعاية أمريكية اتفاقا لوقف إطلاق النار، أنهى عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ قبل عام، إلا أن إسرائيل تخرقه بمهاجمة لبنان بوتيرة شبه يومية، في حين لم ينفذ الحزب أي هجوم مقابل.