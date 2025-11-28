مهمة فضاء روسية أمريكية كادت أن تتحول إلى كارثة (فيديو)

تضررت قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان الخميس بعد انطلاق مهمة سويوز نحو محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رائدا فضاء روسيان ورائد أميركي.

وذكرت وكالة روسكوسموس على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تفقد قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وهي قاعدة الإطلاق الروسية الوحيدة للمهمات المأهولة، “تم تحديد الأضرار التي لحقت بعدد من عناصر منصة الإطلاق”.

وفيما كانت الوكالة تقيّم حالة منصة الإطلاق، قالت إن “كل قطع الغيار اللازمة للإصلاح متوافرة وستصلح الأضرار في المستقبل القريب”.

وبحسب مدونين روس متخصصين في الأمور الفضائية، لن تتمكن روسكوسموس من إجراء عمليات إطلاق لبعض الوقت بسبب الحادثة، مؤكّدين أن الموقع في كازاخستان تعرض لأضرار بالغة.

وانطلقت مركبة الفضاء سويوز إم إس-28 وعلى متنها رائدا الفضاء من روسكوسموس سيرغي كود سفيرتشكوف وسيرغي ميكاييف ورائد الفضاء من ناسا كريس وليامز، ولحسن الحظ أتمت المركبة مهمتها بنجاح والتحمت في وقت لاحق بمحطة الفضاء الدولية، وفقا لروسكوسموس.

ويبقى الفضاء أحد المجالات القليلة للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا وسط انهيار شبه كامل للعلاقات بين موسكو وواشنطن بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكجزء من سلسلة العقوبات المفروضة على روسيا منذ هجومها على أوكرانيا عام 2022، أوقفت العديد من الدول الغربية شراكاتها مع وكالة الفضاء الروسية