وزير الخزانة الأمريكي يعلن البدء في وقف مزايا فيدرالية للمهاجرين

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، إن وزارته تعمل على قطع المزايا الفيدرالية عن من وصفهم “بالأجانب غير الشرعيين”، وتحافظ عليها للمواطنين الأمريكيين.

وأضاف بيسنت، في منشور على منصة إكس اليوم الجمعة أنه، بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف تصدر وزارة الخزانة لوائح توضح أن “الأجزاء المستردة من بعض فوائد ضريبة الدخل الفردية لم تعد متاحة للمهاجرين غير الشرعيين وغيرهم من الأجانب غير المؤهلين”.

وأوضح سكوت أن هذا يشمل “ائتمان الدخل المكتسب، والائتمان الضريبي الإضافي للأطفال، والائتمان الضريبي للفرص، والائتمان للمدخرين”.

وأرفق بيسنت مع منشوره على “إكس” ما كتبه ترامب على منصة “تروث سوشيال” منتقدا حصول ملايين المهاجرين على مزايا فيدرالية، والسياسات التي اتبعها الرئيس السابق جو بايدن مع ملف الهجرة.

“سكان الولايات المتحدة من الأجانب”

وقال ترامب في منشوره الجمعة إن عدد من وصفهم “بسكان الولايات المتحدة الأجانب”، يبلغ رسميًا 53 مليون نسمة (حسب التعداد السكاني)، مضيفا أن “معظمهم من المستفيدين من الإعانات الاجتماعية، أو من دول فاشلة، أو من السجون، أو المصحات النفسية، أو عصابات المخدرات”.

وأوضح أنهم “يحصلون هم وأطفالهم على دعم مالي ضخم من المواطنين الأمريكيين الوطنيين، الذين، بفضل قلوبهم الطيبة، لا يرغبون في الشكوى علنًا” من هذا الوضع.

وقف الهجرة من دول العالم الثالث

ومن ثم، أعلن ترامب أنه “سيوقف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي”، كما سيلغي الملايين من قرارات قبول المهاجرين التي تمت خلال عهد بايدن.

وذكرت وكالة رويترز أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أحالتها اليوم الجمعة إلى 19 دولة مدرجة في قائمة لحظر السفر، وذلك عندما طلبت توضيحا عن المقصود بدول “العالم الثالث”.

واضاف ترامب أنه سينهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لغير المواطنين الأمريكيين، كما سيقوم بإلغاء جنسية المهاجرين “الذين يقوضون الاستقرار الداخلي”، وفق وصفه.

وأكد ترامب أنه “سيتم ترحيل أي مواطن أجنبي يشكل عبئًا على الدولة أو خطرًا على الأمن أو غير متوافق مع الحضارة الغربية”.

جائت قرارات ترامب بشأن الهجرة بعد أن أطلق أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض أحدهما امرأة لقيت حتفها لاحقا.