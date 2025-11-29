استشهاد طفلين شقيقين بمسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس (فيديو)

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت طفلين فلسطينيين شقيقين، إثر قصف شنته طائرة مسيرة على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد الطفلين الشقيقين إثر قصف إسرائيلي استهدف بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس، مع مواصلة الاحتلال، العدوان على أنحاء في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار.

وقال أحد أقارب الطفلين، إن والدهما لا يستطيع الحركة، وذهب الطفلان لجمع الحطب، عند المنطقة الصفراء فاستهدفتهما طائرة مسيرة إسرائيلية، وعند التبليغ قام الأهالي بنقل الأطفال إلى مستشفى ناصر.

تكثيف القصف

وكثف الجيش الإسرائيلي فجر وصباح اليوم السبت، قصفه البري والبحري والجوي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تقع ضمن المناطق التي يحتلها، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال، قصفت بالمدفعية مناطق شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدف قصف مدفعي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاحتلال قصف بالمدفعية مناطق عدة شرق خان يونس، بالتزامن مع تجدد الغارات الجوية على مدينة رفح، وإطلاق النار من زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ مدينة رفح.

وباستشهاد الطفلين، ترتفع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 354 شهيدا، و896 مصابا، فيما جرى انتشال 605 جثامين.