الخارجية الأمريكية تصدر قرارا يخص حاملي الجوازات الأفغانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أوقفت إصدار التأشيرات لجميع الأفراد الذين يسافرون بجوازات سفر أفغانية.

The Department of State has IMMEDIATELY paused visa issuance for individuals traveling on Afghan passports. The Department is taking all necessary steps to protect U.S. national security and public safety. — Department of State (@StateDept) November 28, 2025

وأضافت الوزارة في منشور عبر منصة “إكس” أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي والسلامة العامة في الولايات المتحدة.

جاء هذا التطور بعد إعلان إدارة ترامب في وقت سابق تعليق البت في طلبات الهجرة جميعها الخاصة بالمواطنين الأفغان “بأثر فوري”، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع قرب محطة مترو فاراجوت ويست القريبة من البيت الأبيض، وأسفر عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 20 عاما ورجل يبلغ 24 عاما، قبل أن يعلن ترامب لاحقا وفاة المرأة متأثرة بجراحها، والاثنين من عناصر الحرس الوطني.

ترامب يعلن وفاة أحد عنصري الحرس الوطني اللذين تعرضا للهجوم في واشنطن#ترامب #واشنطن pic.twitter.com/nEfqXne6Ft — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 27, 2025

“عمل إرهابي”

وكشفت جنين بيرو، المدعية العامة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، أن المشتبه به هو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عاما يقيم في مدينة بيلينجهام بولاية واشنطن مع زوجته وأطفاله الخمسة.

وأثار الحادث تصريحات حادة من الرئيس ترامب، الذي طالب بإعادة التحقق من “كل أجنبي دخل البلاد من أفغانستان خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن“.

وأضاف أن على الولايات المتحدة “اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإبعاد أي أجنبي لا ينتمي إلى هذا البلد أو لا يمثل إضافة له”، واصفا حادث إطلاق النار بأنه “عمل إرهابي”.

مراجعة بطاقات الإقامة الدائمة

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها مراجعة البطاقات الخضر جميعها (Green Card) الصادرة للأجانب القادمين من دول تُصنف بأنها “مثيرة للقلق”، وذلك عقب يوم واحد من حادث إطلاق نار استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني في العاصمة واشنطن.

At the direction of @POTUS, I have directed a full scale, rigorous reexamination of every Green Card for every alien from every country of concern. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 27, 2025

وأعلن جوزيف إدلو، مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، عبر منصة “إكس”، أنه تلقى توجيهات من الرئيس ترامب لإجراء “عملية إعادة فحص كاملة وشاملة ودقيقة”، لكل بطاقة خضراء تخص أي أجنبي ينتمي إلى دولة مدرجة ضمن الدول “المثيرة للقلق”.

وتُعد البطاقة الخضراء الوثيقة الأساسية التي تتيح للأجانب الإقامة والعمل بشكل دائم داخل الولايات المتحدة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن خدمات المواطنة والهجرة، فقد أُشير إلى وجود “19 دولة عالية المخاطر”، دون تسميتها.

واستند البيان إلى مرسوم رئاسي سابق صدر في يونيو/حزيران يقضي بفرض حظر دخول على مواطني 12 دولة، من بينها أفغانستان وإيران والصومال، إضافة إلى فرض قيود جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى تشمل كوبا وفنزويلا.