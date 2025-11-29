الأخبار|إسرائيل

بحاجة إلى علاج طبي.. سويسرا تعلن استقبال عدد من أطفال غزة ومرافقيهم

آلاف الأطفال في غزة بحاجة إلى إجلاء عاجل لتلقي العلاج (رويترز)
Published On 29/11/2025

أعلنت سويسرا، يوم الجمعة، وصول 13 طفلا إضافيا من قطاع غزة إلى أراضيها بغرض تلقي العلاج.

وأوضحت الأمانة العامة السويسرية للهجرة، في منشور على منصة “إكس” أن ثاني عملية إجلاء للأطفال الجرحى من غزة إلى سويسرا قد اكتملت.

وقالت الهيئة: “تم اليوم نقل 13 طفلا و51 مرافقا من عائلاتهم إلى سويسرا، بعد أن سافروا من غزة إلى الأردن في وقت سابق بالتعاون مع النرويج“.

وأضافت أن الأطفال القادمين من قطاع غزة، الذي ما زال عرضة للهجمات الإسرائيلية، سيتم توزيعهم على 8 مقاطعات سويسرية، حيث سيتلقون العلاج، كما سيخضعون لإجراءات اللجوء في البلاد.

وأشارت الهيئة، إلى أن سويسرا كانت أجلت مؤخرا في إطار هذه العملية الإنسانية، 20 طفلا جريحا من غزة، إضافة إلى 78 مرافقا من أسرهم.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، أكثر من 69 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: الأناضول + الجزيرة مباشر

