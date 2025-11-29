“برا وبحرا وجوا”.. حماس: الاحتلال يواصل عدوانه الليلي على غزة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، أن جيش الاحتلال كثَّف عمليات قصفه لقطاع غزة برا وبحرا وجوا خلال الليل، وواصل عمليات النسف، في امتداد لعدوانه الذي لم يتوقف على قطاع غزة.

وأوضح قاسم، اليوم السبت، أن تعمّد الاحتلال قتل طفلين صباح اليوم، يؤكد من جديد أن حرب الإبادة مستمرة ضد أهالي قطاع غزة، وأن إطلاق النار لم يتوقف وإنما تغيرت وتيرته.

دعوة لتحرك جاد

ودعا الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ إلى التحرك الجاد لوقف خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزام الاحتلال بتعهداته حسب الاتفاق.

وصباح اليوم، استقبل مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، جثماني الطفلين الشقيقين فادي وجمعة أبو عاصي، صباح اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدفهما قرب مدرسة الفارابي في بلدة بني سهيلا.

وتقع المنطقة التي استهدفها القصف ضمن المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.