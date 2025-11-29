تعرض ناقلتين خاضعتين لعقوبات لانفجارين قبالة ساحل تركيا (فيديو)

تعرضت ناقلتان تابعتان لأسطول الظل الروسي لانفجارين قويين في البحر الأسود بالقرب من مضيق البوسفور التركي يوم الجمعة، ما أدى إلى اندلاع حريقين على متنهما.

وقد أمكن رؤية النيران المشتعلة على ظهر السفينتين من مسافة بعيدة.

وأعلنت وزارة النقل التركية أن الناقلة “كايروس”، البالغ طولها 274 متراً، تعرضت لانفجار تسبب في اشتعال حريق أثناء إبحارها في البحر الأسود قادمة من مصر ومتجهة إلى روسيا.

وأضافت الوزارة أن قوارب إنقاذ وقاطرة وسفينة إغاثة توجهت فوراً إلى موقع الحادث، وتم إنقاذ طاقم السفينة بالكامل وعددهم 25 فرداً، وهم جميعاً في حالة جيدة.

وذكرت مديرية الشؤون البحرية التركية أن كايروس كانت متجهة إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي عندما أبلغت عن وقوع “اصطدام خارجي” تسبب بالحريق، بينما كانت على بعد 28 ميلاً بحرياً من الساحل التركي.

من جانبها، أشارت وكالة تريبيكا للشحن البحري إلى أن كايروس كانت ترفع علم غامبيا، مرجحةً أن تكون قد اصطدمت بلغم بحري، وأنها تواجه خطر الغرق.

كما أفادت وزارة النقل التركية بأن ناقلة أخرى تحمل اسم “فيرات” تعرضت لانفجار أيضاً أثناء إبحارها على بعد 35 ميلاً بحرياً من الساحل التركي، في موقع أقرب إلى شرق البحر الأسود.

وأوضحت المديرية أنها رصدت دخاناً كثيفاً في غرفة المحركات، مع التأكيد على سلامة أفراد طاقمها البالغ عددهم 20 شخصاً.

وتُظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن الناقلتين مدرجتان ضمن السفن الخاضعة للعقوبات المفروضة على روسيا عقب غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022.

ورغم الحادثين، أكدت وكالة تريبيكا للشحن البحري أن حركة الملاحة عبر مضيق البوسفور لم تتأثر.