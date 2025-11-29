تونس.. جماهير الإفريقي تكرم نجوم القدس على طريقتها (فيديو)

احتفل أنصار النادي الإفريقي التونسي بطريقة لافتة تضامنا مع القضية الفلسطينية في مدرجات حمادي العقربي برادس بضاحية تونس الجنوبية، مساء يوم الجمعة.

شهدت مدرجات الملعب حضورًا جماهيريًا رفع أعلام فلسطين وتونس، وردد الهتافات المناصرة لفلسطين بمناسبة المواجهة التي جمعت النادي الإفريقي مع فريق نجوم القدس المكون أساسًا من لاعبين من فريق جبل المكبر المقدسي، ومدعما بلاعبين آخرين.

المباراة انتهت بهدفين دون رد للنادي التونسي، ولكن أنصار النادي كان لهم رأي آخر على مواقع التواصل فكتبوا :”تنتهي المباراة بلا غالب ولا مغلوب… لكن النصر والعزّة يبقيان للقضية الفلسطينية”.

حضر المباراة سفير دولة فلسطين لدى تونس رامي القدومي، وعدد من سفراء الدول العربية والصديقة، ونائب محافظة القدس عبد الله صيام، إضافة إلى وفد مقدسي، واتحاد طلبة فلسطين وإقليم حركة فتح بتونس.