جيش الاحتلال يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة ويعتقل فلسطينيين (فيديو)

اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة واعتقل عددا من الفلسطينيين من بينهم سيدة وطفلان، في وقت هاجم المستوطنون ممتلكات فلسطينية بالحجارة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل الفلسطينيين في بلدة سيلة الحارثية غربي جنين بالضفة الغربية، واقتحمت بلدة حوارة جنوبي نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا منطقة “صرصورية” ومخيم العروب بالخليل في الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

هجمات المستوطنين

وليلة الجمعة-السبت، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة في منطقة وادي قانا بين سلفيت وقلقيلية (شمال) دون التبليغ عن إصابات.

وصباح اليوم السبت، اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي الخليل وحلحول بالضفة الغربية، كما اقتحمت مدينة نابلس وبلدة حجة شرقي قلقيلية بالضفة الغربية، وذكرت المصادر أن الاحتلال دهم منازل الفلسطينيين في بلدة سيلة الحارثية غربي جنين.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال داهمت منازل فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، فيما اعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينيين في طريق وادي قانا بين سلفيت وقلقيلية بالضفة الغربية.

130 إصابة جراء الاعتداء الإسرائيلي

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدد المصابين بسبب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على محافظة طوباس ارتفع إلى 130 مصابا.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في محافظة طوباس نضال عودة، إن طواقم الإسعاف تعاملت منذ بداية العدوان على محافظة طوباس مع 130 إصابة، حيث نقلت 66 منها إلى المستشفيات، فيما تم التعامل مع باقي الإصابات ميدانيا.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عدوانها وحصارها على محافظة طوباس منذ 3 أيام، وتحول عددا من المنازل لثكنات عسكرية.

كما تواصل قوات الاحتلال اقتحامها لمدينة طوباس وبلدة عقابا شمالها وقرية تياسير شرقها، مع استمرار اتخاذ عدد من المنازل ثكنات عسكرية.