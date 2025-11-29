حاكم ولاية أمريكية يشكك في القدرات العقلية لترامب

رد حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز بشكل حاد على هجوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودعا الديمقراطي والز على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” يوم الجمعة إلى الكشف عن نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي للرئيس الجمهوري، ليشكك بشكل غير مباشر في القدرات العقلية لترامب.

Release the MRI results. https://t.co/v5iTvLwER9 — Tim Walz (@Tim_Walz) November 28, 2025

ويقدم التصوير بالرنين المغناطيسي صورا لداخل الجسم، والتي يمكن أن تكشف عن ضرر في المفاصل أو أزمات قلبية أو أورام. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، قال ترامب إنه خضع لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي، وقال الرئيس (79 عاما) إن النتائج كانت “مثالية”، إلا أنها لم تنشر وهو ما أثار التكهنات بشأن ما الذي كان يمكن أن توضحه الفحوصات.

وجاءت المواجهة بين والز وترامب بسبب هجوم عنيف من الرئيس الجمهوري على منصه تروث سوشيال. وفي المنشور هاجم ترامب مواطني “دول فاشلة” يعيشون في الولايات المتحدة، واتهمهم بالإجرام بعبارات عامة وأهان والز.

ويأتي النزاع بعد هجوم على عناصر الحرس الوطني في واشنطن، مما اسفر عن مقتل جندية وإصابة عنصر آخر ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.وحتى قبل الهجوم في واشنطن، أعلن ترامب عن خطط لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة للاجئين من الصومال. ومينيسوتا هي موطن لعدد كبير من الصوماليين المغتربين.