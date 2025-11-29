حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 70 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، تسجيل ارتفاع جديد في حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع، مؤكدة أن إجمالي عدد الشهداء تجاوز 70 ألفا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في وقت تواصل فيه الطواقم الطبية والدفاع المدني مواجهة صعوبات كبيرة في الوصول إلى العالقين تحت الركام.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية شهيدين أحدهما انتُشل من تحت الأنقاض، إضافة إلى 11 إصابة جديدة. وأوضحت أن “عددا من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعجز الطواقم عن الوصول إليهم بسبب المخاطر ونقص الإمكانات”.

ووفق الإحصاءات الرسمية المحدَّثة، بلغ إجمالي ما وثقته الوزارة منذ بدء وقف إطلاق النار الأخير:

354 شهيدا

906 إصابات

606 حالات انتشال

وأكدت الوزارة أن الزيادة الأخيرة في الحصيلة جاءت نتيجة إضافة بيانات 299 شهيدا جرى استكمال معلوماتهم واعتمادهم رسميا من اللجنة الحكومية المختصة خلال الأيام من 21 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

حصيلة ضحايا الحرب منذ 7 أكتوبر 2023

وفقا للبيان الجديد، ارتفع إجمالي حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عامين إلى: