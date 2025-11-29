خطة ترامب.. بلومبيرغ: فريق التفاوض الأوكراني يتوجه إلى الولايات المتحدة

ذكرت وكالة بلومبيرغ يوم الجمعة أن وفدا أوكرانيا في طريقه إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من المناقشات حول خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت بلومبيرغ إنه من المتوقع أن يجتمع الوفد الأوكراني، الذي يضم مسؤول الأمن الأوكراني الكبير رستم أوميروف والنائب الأول لوزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا، مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، في فلوريدا.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق إن محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين بشأن التوصل إلى مقترحات لإنهاء الحرب مع روسيا ستجرى قريبا.

وفي خطابه المصور، أوضح زيلينسكي أن كبار المسؤولين الأوكرانيين من الجيش ووزارة الخارجية والمخابرات سيشاركون في المحادثات الرامية إلى وضع حد للصراع الذي يقترب من دخول عامه

الرابع.

خطة ترامب للسلام

كانت وكالة رويترز نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة، أن خطة السلام التي طرحتها الولايات المتحدة مؤخرا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تستند في جوهرها إلى وثيقة روسية قدمت سرا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتظهر هذه المعلومات لأول مرة تأكيدا بأن الوثيقة الروسية شكلت الأساس الرئيسي لمسودة الخطة الأمريكية المؤلفة من 28 بندا.

وبحسب مصادر رويترز، أرسلت موسكو الوثيقة –المتضمنة شروطها لإنهاء الحرب– إلى كبار المسؤولين الأمريكيين عقب اجتماع جمع ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن. وشملت الوثيقة مطالب سبق أن رفضتها كييف، أبرزها التنازل عن أجزاء واسعة من الأراضي الأوكرانية في الشرق.

وتقول المصادر إن كبار المسؤولين الأمريكيين، ومن بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، اطلعوا على الوثيقة، إلا أن معظمهم اعتبر أن أوكرانيا سترفض قطعًا الشروط الروسية.

وبينما لم يعلّق البيت الأبيض على الوثيقة مباشرة، أشار ترامب إلى “تقدم كبير” في خطة السلام، معلنا أنه وجه مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو للاجتماع بالرئيس فلاديمير بوتين، بالتزامن مع لقاء وزير الجيش دان دريسكول بمسؤولين أوكرانيين.

مراجعة موسعة للخطة

أثار الإعلان عن المبادرة الأمريكية موجة تحركات دبلوماسية عبر 3 قارات. ووفق شبكة “إيه بي سي نيوز”، تم تعديل الخطة بشكل كبير لاحقا، حيث حذف 9 من أصل 28 بندا بعد مشاورات أمريكية أوكرانية.

ورغم أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قالت إن روبيو وصف الخطة بأنها “قائمة مطالب روسية”، فقد نفى البيت الأبيض ووزارة الخارجية ذلك.

وفي اجتماعات لاحقة في جنيف، وافق وفد أمريكي رفيع، ضم روبيو ومسؤولين أوروبيين وأوكرانيين، على حذف البنود الأكثر ميلًا لموسكو من المقترح.