عطل برمجي في طائرات إيرباص يربك شركات الطيران حول العالم

تسببت مشكلة فنية في برمجيات التحكم بطائرات “آيه 320” التابعة لشركة إيرباص في إرجاء وإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية حول العالم الجمعة، بعد تحذير الشركة الأوروبية بضرورة استبدال البرنامج في نحو ستة آلاف طائرة.

وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية إلغاء 35 رحلة، فيما أكدت شركة أفيانكا الكولومبية أن 70% من أسطولها تأثر بالعطل الذي يهدد أنظمة التحكم أثناء الطيران.

ووجهت إيرباص تعليمات عاجلة لعملائها بتنفيذ “إجراءات احترازية فورية” عقب حادثة وقعت في 30 أكتوبر/تشرين الأول، حين اضطرت طائرة تابعة لشركة “جيت بلو” كانت في رحلة بين كانكون المكسيكية ونيوارك الأميركية، إلى الهبوط الطارئ في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، بعد رصد خلل في البيانات الحيوية لأنظمة الطيران.

وأوضحت الشركة أن “الإشعاع الشمسي المكثف” قد يؤدي إلى إتلاف بيانات أساسية لعمل أنظمة التحكم، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من طائرات عائلة “آيه 320” العاملة حالياً قد تتأثر.

وبحسب مصادر مطلعة، تستغرق عملية استبدال البرنامج بضع ساعات لمعظم الطائرات، لكنها قد تمتد لأسابيع بالنسبة لما يقرب من ألف طائرة.

وأكدت الخطوط الجوية الفرنسية أنها ستحدد عدد الرحلات الإضافية التي قد تُلغى السبت، وأن العملاء المتأثرين سيتلقون إخطاراً فردياً عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وأفادت وكالة سلامة الطيران الأوروبية بأن إيرباص أبلغتها بالمشكلة، موضحة أن هذه الإجراءات قد تتسبب في اضطراب مؤقت لجداول الرحلات وإزعاج الركاب، لكنها شددت على أن “السلامة تمثل الأولوية القصوى”.