عطل برمجي في طائرات إيرباص يربك شركات الطيران حول العالم

Japan's All Nippon Airways (ANA) Airbus A321neo passenger aircraft stands on the tarmac at Haneda Airport in Tokyo on November 29, 2025.
طائرة ركاب من طراز إيرباص A321neo تابعة لشركة الطيران اليابانية "آل نيبون إيروايز" (ANA) على أرضية مطار هانيدا في العاصمة طوكيو (الفرنسية)
Published On 29/11/2025

تسببت مشكلة فنية في برمجيات التحكم بطائرات “آيه 320” التابعة لشركة إيرباص في إرجاء وإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية حول العالم الجمعة، بعد تحذير الشركة الأوروبية بضرورة استبدال البرنامج في نحو ستة آلاف طائرة.

وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية إلغاء 35 رحلة، فيما أكدت شركة أفيانكا الكولومبية أن 70% من أسطولها تأثر بالعطل الذي يهدد أنظمة التحكم أثناء الطيران.

ووجهت إيرباص تعليمات عاجلة لعملائها بتنفيذ “إجراءات احترازية فورية” عقب حادثة وقعت في 30 أكتوبر/تشرين الأول، حين اضطرت طائرة تابعة لشركة “جيت بلو” كانت في رحلة بين كانكون المكسيكية ونيوارك الأميركية، إلى الهبوط الطارئ في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، بعد رصد خلل في البيانات الحيوية لأنظمة الطيران.

A bulletin board at the All Nippon Airways (ANA) check-in lobby shows a notice that a software upgrade was required for the airline's Airbus A321/A320 aircraft, which would result in delays and cancellations of flights, at Haneda Airport in Tokyo on November 29, 2025.
لوحة في صالة تسجيل “آل نيبون إيروايز” بمطار هانيدا تعرض إشعاراً بترقية برمجيات طائرات A321 وA320. (الفرنسية)

وأوضحت الشركة أن “الإشعاع الشمسي المكثف” قد يؤدي إلى إتلاف بيانات أساسية لعمل أنظمة التحكم، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من طائرات عائلة “آيه 320” العاملة حالياً قد تتأثر.

وبحسب مصادر مطلعة، تستغرق عملية استبدال البرنامج بضع ساعات لمعظم الطائرات، لكنها قد تمتد لأسابيع بالنسبة لما يقرب من ألف طائرة.

وأكدت الخطوط الجوية الفرنسية أنها ستحدد عدد الرحلات الإضافية التي قد تُلغى السبت، وأن العملاء المتأثرين سيتلقون إخطاراً فردياً عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وأفادت وكالة سلامة الطيران الأوروبية بأن إيرباص أبلغتها بالمشكلة، موضحة أن هذه الإجراءات قد تتسبب في اضطراب مؤقت لجداول الرحلات وإزعاج الركاب، لكنها شددت على أن “السلامة تمثل الأولوية القصوى”.

المصدر: الجزيرة مباشر

