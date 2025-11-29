فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بزجاجات حارقة جنوب نابلس (فيديو)
استهدف شبان فلسطينيون قوات الجيش الإسرائيلي بزجاجات حارقة خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا، جنوب نابلس بالضفة الغربية في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.
وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية ذكرت أن مستوطنين اعتدوا، مساء يوم الجمعة، على شاب في قرية روجيب شرق نابلس، ما أدى إلى إصابته، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وفي محافظة طوباس ارتفع عدد المصابين بسبب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان إلى 130 مصابا.
وقال مدير الإسعاف والطوارئ في محافظة طوباس” إن طواقم الإسعاف تعاملت منذ بداية العدوان على محافظة طوباس مع 130 إصابة، حيث نقلت 66 منها إلى المستشفيات، فيما تم التعامل مع باقي الإصابات ميدانيا.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها وحصارها على محافظة طوباس منذ ثلاثة أيام، وتحول عددا من المنازل لثكنات عسكرية.
وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من طمون، صباح يوم الجمعة، بعد يومين من الحصار والاقتحام مخلفة تدميرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.