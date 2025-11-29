كأس العرب في الدوحة.. تغييرات تاريخية تعزز مكانة البطولة إقليميا ودوليا

تنطلق النسخة الحادية عشرة من كأس العرب لكرة القدم 2025 في العاصمة القطرية الدوحة ابتداء من الاثنين المقبل وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول، وسط تغييرات كبيرة في اللوائح تهدف إلى تعزيز مكانة البطولة إقليميا ودوليا.

وهذه هي النسخة الثانية على التوالي التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد نسخة 2021 في الدوحة التي شكلت تحولا تاريخيا باعتراف (الفيفا) بالبطولة رسميا لأول مرة منذ انطلاقها عام 1963، ما منحها اهتماما دوليا واسعا.

وقد أسهم نجاح نسخة 2021 في قرار (الفيفا) استمرار تنظيم البطولة في الدوحة لنسخ 2025 و2029 و2033.

مباريات رسمية تدخل في التصنيف العالمي

وفق وكالة الأنباء القطرية، ستشهد نسخة هذا العام تعديلات جوهرية أبرزها احتساب مباريات البطولة ضمن التصنيف الشهري الرسمي للمنتخبات الصادر عن (الفيفا)، وهو تحول يمنحها بعدا رسميا غير مسبوق، ويزيد من أهميتها للمنتخبات الساعية لتحسين ترتيبها الدولي.

تغيير نظام حسم التأهل من المجموعات

كما اعتمد (الفيفا) آلية جديدة لكسر التعادل بين المنتخبات، تبدأ بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة، قبل اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة بين الفرق المعنية، ثم فارق الأهداف الكلي، فالعدد الإجمالي للأهداف، وأخيرا معيار اللعب النظيف.

وفي حال استمرار التساوي، سيتم الاحتكام لترتيب المنتخبات في التصنيف الدولي بدلا من القرعة، تأكيدا لاعتماد نقاط البطولة ضمن التصنيف.

جوائز مالية قياسية

رفعت الجوائز المالية للبطولة إلى 36.5 مليون دولار، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد وتحفز المنتخبات على المنافسة بقوة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر وفلسطين وسوريا وتونس، بينما يلعب المغرب والسعودية وعُمان وجزر القمر في المجموعة الثانية، ومصر والأردن والكويت والإمارات في الثالثة، فيما يدافع المنتخب الجزائري عن لقبه في المجموعة الرابعة إلى جانب البحرين والعراق والسودان.