مستوطنون يهاجمون منازل الأهالي في بيت لحم.. وحماس تحذر من تصعيد الاحتلال (فيديو)

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، منازل الأهالي في منطقة خلايل اللوز شرق مدينة بيت لحم، ما أسفر عن وقوع 10 إصابات بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومن بين هذه الإصابات، جاءت 7 حالات نتيجة اعتداء بالضرب نُقل منهم 3 إلى المستشفى، بينما تم التعامل مع بقية الإصابات ميدانيا، كما أصيب شخص واحد بالرصاص الحي وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حماس تحذر من مغبة التصعيد

ومن جانبه، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي، أن هذه الهجمات المتكررة للمستوطنين، والتي وقع أحدثها في خلايل اللوز، هي جزء من تصعيد منظم وسياسة رسمية يتبناها الاحتلال لترويع السكان وتفريغ الأرض من أهلها.

وشدد مرداوي على أن استمرار الاعتداءات اليومية ونهب الممتلكات، بالتوازي مع حملات الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة، يعكس حجم الإرهاب الذي تمارسه حكومة الاحتلال، مؤكدا أنها لن تنجح في فرض مخططاتها الاستعمارية مهما تكثفت عملياتها.

ودعا مرداوي جماهير الشعب الفلسطيني إلى توحيد الجهود لمواجهة هذه “العصابات الإجرامية” بكل وسائل المقاومة، وحث الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي على دعم الشعب الفلسطيني وممارسة الضغوط على الاحتلال لوقف مجازره اليومية بحق المدنيين.