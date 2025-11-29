اليونيسف: ثلثا أطفال غزة تناولوا حصتين غذائيتين أو أقل من أصل 8 موصى بها

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن آلاف الأسر النازحة في غزة، لا تزال في الملاجئ دون ملابس دافئة أو بطانيات أو حماية من تقلبات الطقس، بينما جرفت الأمطار الغزيرة النفايات ومياه الصرف الصحي، إلى المناطق المأهولة بالسكان.

وأكدت المنظمة الأممية، أنها رصدت خلال الشهر الماضي معاناة 9 آلاف و300 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد الشهر الماضي، وقالت إن ثلثي أطفال غزة تناولوا حصتين غذائيتين أو أقل من أصل 8 حصص غذائية موصى بها.

High levels of malnutrition continue to endanger children’s lives in the Gaza Strip. The onset of winter weather is accelerating the spread of disease and increasing the risk of death among the most vulnerable children. Learn more: https://t.co/x2qe8X56Ll pic.twitter.com/WNwat5BvrB — UNICEF (@UNICEF) November 28, 2025

سوء التغذية الحاد في غزة

وقالت كاثرين راسل، المدير التنفيذي للـ(يونيسف): “على الرغم من التقدم المُحرز، لا يزال آلاف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة، بينما يفتقر الكثيرون إلى المأوى المناسب وخدمات الصرف الصحي والحماية من برد الشتاء”.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا جدا من الأطفال في غزة يواجهون الجوع والمرض والتعرض لدرجات حرارة منخفضة، وهي ظروف تُعرّض حياتهم للخطر، وقالت “كل دقيقة تُحسب لحماية هؤلاء الأطفال”.

مخاوف من انتشار الأمراض

وأبدت المنظمة الأممية مخاوفها من انتشار الأمراض، وقالت “في ظل سوء الصرف الصحي والاكتظاظ السكاني ومحدودية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، تنتشر الأمراض بسرعة وتؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال الصغار”.

وأشارت إلى أن سوء التغذية والمرض يعدان مزيجا قاتلا، وقالت “كل حالة تُسرّع وتتفاقم الأخرى.. وتُفاقم درجات الحرارة الباردة احتياجات الجسم من الطاقة بشكل كبير، مما يُعرّض الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والذين يفتقرون إلى احتياطيات الدهون والعضلات، لخطر شديد من انخفاض حرارة الجسم”.

“We lost all our clothes before the ceasefire when our home was threatened, and we had only ten minutes to flee. We took nothing,” Maysaa, a mother of five, recalls about their displacement in Gaza. The rains and cold temperatures are making their life extremely challenging.… pic.twitter.com/0d9DefQYoK — UNICEF (@UNICEF) November 23, 2025

فتح المعابر جميعها

وطلبت (اليونيسف) في بيانها، فتح المعابر جميعها إلى قطاع غزة في آن واحد، مع تبسيط إجراءات التخليص الجمركي وتسريعها، وإعطاء الأولوية الواضحة لدخول الإمدادات الإنسانية.

وطالبت السماح بمرور الإغاثة الإنسانية عبر طرق الإمداد المتاحة جميعها، بما في ذلك عبر مصر وإسرائيل والأردن والضفة الغربية، والسماح بدخول مجموعة كاملة من الإمدادات المنقذة للحياة والمستدامة بشكل عاجل وعلى نطاق واسع.