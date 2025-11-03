أهالي النصيرات يتحدون آثار الحرب بفعالية رياضية وسط غزة بعد وقف إطلاق النار (فيديو)

أطلق نادي خدمات النصيرات في قطاع غزة فعالية رياضية جديدة تهدف إلى إعادة الروح للنشاط الرياضي بعد أن دمرته الحرب الإسرائيلية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفلسطينيين الذين فقدوا أطرافهم نتيجة القصف الإسرائيلي المدمّر.

وتتضمن الفعالية، التي ينظمها النادي على أرض ملعبه المركزي، نشاط لعب كرة القدم بمشاركة أفراد من أعمار مختلفة، بهدف تخفيف آثار الحرب النفسية عليهم، والتأكيد على أن الحياة في غزة لن تتوقف.

وشهدت الانطلاقة حضورا واسعا من الأهالي واللاعبين والمهتمين بالشأن الرياضي، الذين عبّروا عن تقديرهم لخطوة النادي في إعادة الأمل للأطفال والشباب، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

ويأمل النادي أن تمهد هذه الفعالية لعودة البطولات المحلية تدريجيا، وتشكل بداية لمرحلة جديدة من التعافي الرياضي في جميع محافظات القطاع.

وفي الثالث من يوليو/تموز الماضي، قالت سوزان شلبي، نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، للجزيرة مباشر، إن الاتحاد وثق حتى الآن استشهاد 785 من الرياضيين والعاملين في القطاع الرياضي الفلسطيني.

ويشمل عدد الشهداء لاعبين وإداريين في مختلف الألعاب. وأوضحت المتحدثة أن غالبيتهم ارتقوا في قطاع غزة، إلى جانب 23 شهيدا في الضفة الغربية.