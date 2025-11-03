الأمين: “هؤلاء تشبعوا بالحقد والانتقام ويجب انسحابهم جميعا من المشهد” لصالح الشعب السوداني
أكد مدير مركز 6 أبريل/ نيسان للدراسات د/ إبراهيم الأمين أن ما يجري في السودان “لم يحدث في التاريخ” من قبل مطالبا جميع من شاركوا في المشهد بالانسحاب سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.
وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال الأمين “حقيقة ما حصل في السودان لم يحصل في التاريخ ناهيك عن أن يكون قد حدث في مرحلة قريبة وهي ممارسات قتل مباشر على الهوية”.
وأضاف الأمين “هي كانت محاولة للقضاء على كل شخص يتكلم ضدهم أو يحاول أن يواجههم وهي حقيقة جرائم ليس لها مبرر وليس لها تفسير وليس لها قبول”.
مع تفاقم المعاناة… كيف يخرج #السودان من أزمته؟ #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/KeQwQ7EKHs
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2025
وأكد الأمين أن السودان بحاجة إلى رؤية مختلفة للخروج من الأزمة الراهنة على اعتبار أنها تمثل المخررج الوحيد للصراع الجاري مردفا “السودان لا يمكن أن يخرج من أزمة إلا برؤية مختلفة وكل من ساهم في العمل في المراحل السابقة مدانون بشكل أو بآخر حتى ولو بالسكوت لذلك فالسودان بحاجة إلى رؤية جديدة وإلى قيادة جديدة وإلى برنامج جديد”.
واعتبر الأمين أن هذه الرؤية الجديدة من المطلوب أن توفر أساليب للتعامل مع السودان بشكل مختلف لكي يكون هناك إمكانية للسودانيين ليعيشوا حياة كريمة.
وطالب الأمين بانسحاب جميع من شاركوا في المراحل السابقة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين من العمل العام مضيفا “هؤلاء تشبعوا بدرجة عالية جدا من الحقد وبدرجة عالية جدا من الانتقام لذلك أي محاولة لمعالجة هذه القضية بالجمع بين الدعم السريع والعسكريين هي مجرد هدنة مؤقتة تتبعها عمليات أفظع من التي تجري حاليا”.