“الدعم السريع” تقصف مجلس عزاء في شمال كردفان وتوقع عشرات الضحايا من المدنيين

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن 30 مدنيا قُتلوا وأصيب 40 آخرون جرّاء استهداف طائرة مسيَّرة تابعة لقوات الدعم السريع قرية اللويب الواقعة شرق مدينة الأبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان.

وأعلنت حكومة ولاية شمال كردفان في بيان سقوط عشرات القتلى والجرحى من النساء والأطفال والشيوخ جرّاء استهداف قوات الدعم السريع للقرية أثناء تجمُّع المواطنين في مجلس عزاء، مؤكدة عدم وجود أي مظاهر عسكرية في المنطقة.

وأدانت الحكومة الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإدانته وتصنيف قوات الدعم السريع “منظمة إرهابية”، مشيرة الى أنها تمارس جرائم بحق المدنيين العُزل، وتنفذ هجماتها بدوافع عرقية وإثنية، وفق نص البيان.

وتتهم الحكومة السودانية والمنظمات المدنية والحقوقية “قوات الدعم السريع” باستهداف المدنيين بطائرات مسيَّرة في مدن عدة بالبلاد، بينما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إنها تعمل على حماية المدنيين.

ويشهد السودان، منذ إبريل/نيسان 2023، حربا دامية بين الجيش و”قوات الدعم السريع” أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.