الملعب كله تفاعل مع العرض.. جماهير بيشكتاش تشعل المدرجات من أجل فلسطين (فيديو)

قدمت جماهير نادي بيشكتاش التركي عرضا تضامنيا لافتا مع فلسطين، خلال مباراة الديربي أمام فنربهتشه ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم “سوبر ليغ”.

ورفعت الجماهير لوحة فنية ضخمة (كوريوغرافيا) تجسد أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، فيما ازدانت مدرجات ملعب بيشكتاش بلافتات تنادي بالحرية لفلسطين وتندد بجرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وقبيل انطلاق المباراة، كتب على اللوحة الفنية بالإنجليزية “Freedom for Palestine”، في حين أظهرت الرسومات مشهد أسطول الصمود الذي تعرض لهجوم من الجيش الإسرائيلي أثناء توجهه إلى غزة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورافق العرض عزف لحن رقصة الدبكة الشعبية عبر مكبرات الصوت، بالإضافة إلى أغنية “Leve Palestina تحيا فلسطين” الشهيرة.

عرض تفاعل فيه الملعب بأكمله.. مشجعو نادي بيشكتاش يقدّمون عرضا تضامنيا مع فلسطين وأسطول الصمود قبيل مباراة قمة الجولة الـ11 بالدوري التركي ضد فنبرخشة pic.twitter.com/FajPEFz3ij — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2025

وكان الجيش الإسرائيلي قد هاجم، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين الذين كانوا على متنها، قبل أن ينقلهم إلى سجن كتسيعوت ويبدأ بترحيلهم في الثالث من الشهر ذاته.