الملعب كله تفاعل مع العرض.. جماهير بيشكتاش تشعل المدرجات من أجل فلسطين (فيديو)

Soccer Football - Super Lig - Besiktas v Fenerbahce - Tupras Stadyumu, Istanbul, Turkey - November 2, 2025 Besiktas fans display the flag of Palestine in the stands before the match REUTERS/Murad Sezer
جماهير بيشكتاش يرفعون علم فلسطين في المدرجات قبل انطلاق المباراة (رويترز)
Published On 3/11/2025

قدمت جماهير نادي بيشكتاش التركي عرضا تضامنيا لافتا مع فلسطين، خلال مباراة الديربي أمام فنربهتشه ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم “سوبر ليغ”.

ورفعت الجماهير لوحة فنية ضخمة (كوريوغرافيا) تجسد أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، فيما ازدانت مدرجات ملعب بيشكتاش بلافتات تنادي بالحرية لفلسطين وتندد بجرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وقبيل انطلاق المباراة، كتب على اللوحة الفنية بالإنجليزية “Freedom for Palestine”، في حين أظهرت الرسومات مشهد أسطول الصمود الذي تعرض لهجوم من الجيش الإسرائيلي أثناء توجهه إلى غزة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورافق العرض عزف لحن رقصة الدبكة الشعبية عبر مكبرات الصوت، بالإضافة إلى أغنية “Leve Palestina تحيا فلسطين” الشهيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد هاجم، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين الذين كانوا على متنها، قبل أن ينقلهم إلى سجن كتسيعوت ويبدأ بترحيلهم في الثالث من الشهر ذاته.

المصدر: الأناضول + الجزيرة مباشر

