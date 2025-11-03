باغتت حفل الزفاف.. عاصفة قوية تطيح بسقف قاعة كامبون التاريخية (شاهد)

تحول حفل زفاف سعيد في قاعة كامبون التاريخية مساء السبت إلى مشهد ذعر بعدما ضربته عاصفة شديدة الخطورة بوسط ولاية كوينزلاند الأسترالية.

كان حوالي 200 شخص يحتفلون بزفاف داخل القاعة عندما وصلت العاصفة، التي تسببت في أضرار كارثية.

تفاصيل المشهد الفوضوي

روى الضيوف مشاهد من الفوضى والهلع، حيث هرع العشرات لإنقاذ الأطفال. وقال جوردان باكستر، وهو أحد الضيوف، إنه قاتل مع آخرين لدفع جدران القاعة ومحاولة تثبيتها بينما كان الضيوف يختبئون في الأسفل.

الإصابات والأضرار

أدت العاصفة إلى انقطاع التيار الكهربائي قبل انهيار سقف الحظيرة. وتفيد التقارير بإصابة امرأة في العشرينيات من عمرها في قدمها، وتم نقلها إلى المستشفى. وأكدت خدمة الإسعاف في كوينزلاند أن الغالبية العظمى من نحو 100 شخص كانوا داخل المبنى وقت الانهيار نجوا دون إصابات.