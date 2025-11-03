ترامب: الرئيس الصيني يدرك عواقب غزو تايوان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جين بينغ “يدرك تماما العواقب” التي قد تترتب على غزو الصين لتايوان، لكنه تجنب الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا لحماية الجزيرة، في حال وقوع هجوم صيني.

وجاءت تصريحات ترامب في مقتطف من مقابلة بثتها شبكة “سي بي إس نيوز” الأحد. وأوضح ترامب أن قضية تايوان “لم تطرح إطلاقا” خلال لقائه بالرئيس الصيني في كوريا الجنوبية الخميس، في أول اجتماع مباشر بينهما منذ 6 سنوات، مشيرا إلى أن المحادثات ركزت على ملفات اقتصادية وتجارية تهدف إلى “تخفيف التوترات بين البلدين”.

وعندما سئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان سيأمر القوات الأمريكية بالتحرك إذا شنت الصين هجوما على تايوان، أجاب قائلا “ستعرفون إذا حدث ذلك، وهو يعرف الإجابة”، في إشارة إلى الرئيس الصيني.

ورفض ترامب توضيح ما قصده بتلك العبارة خلال المقابلة التي أجريت الجمعة في منتجعه “مارالاغو” بولاية فلوريدا، مكتفيًا بالقول “لا أستطيع الكشف عن أسراري.. الجانب الآخر يعرف”.

وأضاف ترامب أن شي جين بينغ والمقربين منه يدركون جيدا طبيعة الرد الأمريكي المحتمل، قائلا “قالوا صراحة إنهم لن يفعلوا أي شيء بينما الرئيس ترامب في الرئاسة، لأنهم يعرفون العواقب”.

وتعد تايوان من أكثر القضايا حساسية في العلاقات الأمريكية الصينية، إذ تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتلتزم واشنطن بسياسة “الصين الواحدة” لكنها تواصل تزويد الجزيرة بالأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها.