شاهد: اللحظات الأولى لزلزال قوي ضرب شمال أفغانستان وخلّف عشرات الضحايا

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 20 شخصا وإصابة 300 آخرين جراء زلزال بقوة 6.3 درجة بمقياس ريختر وقع بالقرب من مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال كان على عمق 28 كيلومترا قرب مزار الشريف التي يبلغ عدد سكانها نحو 523 ألف نسمة.

توقع خسائر بشرية كبرى

وأصدرت الهيئة تحذيرا باللون البرتقالي في نظامها المعروف باسم “بيجر” وهو نظام آلي يُصدر معلومات عن تأثير الزلازل، مشيرة إلى أن “من المرجح وقوع خسائر بشرية كبيرة، وأن الكارثة قد تكون واسعة النطاق”.

وأضافت الهيئة أن الأحداث السابقة التي بلغت هذا المستوى من التأهب تطلبت استجابة على الصعيد الإقليمي أو الوطني.

المناطق الأكثر تضررا

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن أجزاء من إقليمي بلخ وسمنكان كانت الأكثر تضررا، مما أسفر عن مصرع عدد من المواطنين.

وأضافت في بيان أن فرق الإنقاذ العسكرية وفرق المساعدة الطارئة وصلت إلى المنطقة على الفور وبدأت عمليات إنقاذ ونقل المصابين ومساعدة العائلات المتضررة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية شرفات زمان إن فرق الإنقاذ تعمل بنشاط وإن أعداد القتلى والمصابين قد ترتفع.

وأضافت في بيان “وصلت فرق الصحة إلى المنطقة، وأُعلنت حالة الطوارئ في جميع المستشفيات القريبة”.

وقال المتحدث باسم منطقة بلخ حاجي زيد إن الزلزال دمر جزءا من الضريح المقدس في مزار الشريف، في إشارة إلى المسجد الأزرق.

وتقع أفغانستان على امتداد صدعين كبيرين، مما يجعلها عرضة بشكل كبير للزلازل.

وقُتل أكثر من 2200 شخص وأصيب ألوف آخرون جراء زلزال وتوابع قوية في جنوب شرق البلاد في نهاية أغسطس/آب الماضي.

وأعلنت الأمم المتحدة وجود فرقها ميدانيا لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات، وقالت المنظمة عبر منصة إكس “بعد أسابيع قليلة من الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان، ضرب زلزال قوي آخر شمال البلاد”.

وتابعت “فرقنا وشركاؤنا موجدون ميدانيا لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات العاجلة. نقف إلى جانب المجتمعات المتضررة وسنقدم الدعم اللازم”.