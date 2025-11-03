حادثة غامضة قبالة مقديشو.. 4 متسللين حاولوا صعود سفينة والسلطات تدعو للحذر

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، عن تلقيها بلاغا يفيد بمحاولة أشخاص الصعود إلى متن سفينة في البحر على بعد 332 ميلا بحريا إلى الشرق من العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت الهيئة في بيان “أفاد القبطان بمحاولة أربعة أشخاص غير مصرح لهم بالصعود إلى سفينته”.

وأضافت الهيئة “جميع أفراد الطاقم بخير وهم في طريقهم إلى ميناء الوصول التالي. تجري السلطات تحقيقا. وننصح السفن بتوخي الحذر في أثناء العبور “.