نبيل عمرو: “الفلسطينيون يتقدمون نحو تأسيس الدولة وظروف نضالهم حاليا أفضل من السابق”

اعتبر د/ نبيل عمرو وزير الإعلام والثقافة الفلسطيني الأسبق أن ظروف النضال الفلسطيني حاليا أفضل بكثير مما كان في السابق.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال عمرو “لا يمكن القول بأنهم بعيدون عن الدولة ولكن هذا لا يعني أنهم قريبون أيضا لو أردنا أن نتحدث بلغة الواقع وليس بلغة الرغبة”.

"هناك صعوبات".. د. نبيل عمرو: الشعب الفلسطيني يتقدم نحو إقامة الدولة — الجزيرة مباشر November 2, 2025

وواصل “الفلسطينيون يناضلون لتأسيس هذه الدولة لكن ظروف نضالهم الآن أصبحت أفضل بكثير مما كانت في السابق وذلك بعدما وافق العالم، أو أكثر من 90% من دول العالم على أن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتم إلا بقيام الدولة الفلسطينية”.

وأضاف عمرو “هذا الأمر ليس فقط من خلال تصويت الأمم المتحدة والجمعية العامة بل من خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في نيويورك وحصلت فيه الاعترافات المتتالية والكبيرة والواسعة بالدولة الفلسطينية”.

واعتبر عمرو أن “هذا لا يعني أننا سنحصل على الدولة الفلسطينية الآن، ولكننا نناضل في مسيرتنا الصعبة التي تقترب من مئة عام. الشعب الفلسطيني يتقدم نحو الدولة، إلا أن الوضع الدولي القائم، والحرب على غزة، وما سيتبعها من صراع في الضفة الغربية، والموقف الدولي الذي تعرقله أمريكا في كثير من الحالات، يضع أمامنا صعوبات جدية تعيق الإسراع في قيام الدولة الفلسطينية”.